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Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada - Son Dakika

Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada

03.02.2022 19:18

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pastane tezgahındaki kasaya uzanarak para çaldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pastane tezgahındaki kasaya uzanarak para çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı. Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada
Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızın pastanedeki kasadan para çalıp kaçması kamerada - Son Dakika
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