Son dakika haberi: Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı - Son Dakika

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar girdikleri büfeden para, içki, sigara ve bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K.'ye ait büfeye giren hırsız veya hırsızlar içki, sigara, para, kuruyemiş, 2 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ile kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldılar. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN