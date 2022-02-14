Son dakika! HIRSIZLARIN İŞ YERLERİNİ YAĞMALADIKLARI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da sabaha karşı girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan çetenin üyesi iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kimliklerini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul'un Kağıthane, Sancaktepe, Pendik, Kartal, Ümraniye, Şişli, Sarıyer, Güngören, Esenyurt, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızların iş yerlerine girdikten sonra adeta yağmalar gibi eşyaları taşıdığını belirledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık çetesi içinde yer alan iki kadının kimliğine ulaştı. Elif D.B.(22) ile Alev G.(34) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili 8 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 14 araçtan plaka hırsızlığı ile ilgili işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden Elif D.B.'nin daha önceden 20 kez, Alev G.'nin de 30 kez suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne teslim edildi. Yetkililer kimlikleri belirlenen diğer hırsızlık çetesi üyelerinin yakalanması için operasyonların sürdüğünü söylediler.