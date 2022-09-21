HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ İŞ YERİNDE PARMAK İZİNİ SİLERKEN KAMERAYA YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ İŞ YERİNDE PARMAK İZİNİ SİLERKEN KAMERAYA YAKALANDI

21.09.2022 18:48

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuaföre yüzü maskeli şekilde camdan giren hırsızlık şüphelisi, eline aldığı bezle parmak izlerini sildikten sonra makyaj malzemelerini çaldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuaföre yüzü maskeli şekilde camdan giren hırsızlık şüphelisi, eline aldığı bezle parmak izlerini sildikten sonra makyaj malzemelerini çaldı. Şüphelinin delil bırakmamak için dokunduğu yerlerdeki parmak izlerini silmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Topraklık Mahallesinde bir kuaföre mutfak penceresinden yüzü maskeli şekilde giren hırsızlık şüphelisi, makyaj malzemelerini çaldı. Sabah işyerine gelen çalışanlar hırsızlık yaşandığını anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin işyerine pencereden girme anı, ardından ise delil bırakmamak için eline aldığı biz ile parmak izlerini silmesi yer aldı. Şüphelinin, kuafördeki makyaj malzemelerini çalması da kamera görüntülerine yansıdı. Polis şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Pamukkale, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ İŞ YERİNDE PARMAK İZİNİ SİLERKEN KAMERAYA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HIRSIZLIK AMACIYLA GİRDİĞİ İŞ YERİNDE PARMAK İZİNİ SİLERKEN KAMERAYA YAKALANDI - Son Dakika
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