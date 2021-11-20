Son dakika haberi... HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 500 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polis 11 ayrı hırsızlık olayı şüphelilerini 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladı. Yakalanan 4 kişi, tutuklanırken, birinin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Çorlu'da son bir hafta içinde iş yeri, ev ve araçlardan 11 ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde bulunan 150 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntüleri inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, D.G., S.E., S.Ö., S.İ., evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu S.Ö.'nün ise hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında, şüphelilerin bir araçtan iki dakikada hırsızlık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.