Son dakika haberi... Hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibi tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'da market sahibinin, tabancayla korkuttuğu iki hırsızlık şüphelisini yakalaması ve polise teslim etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Emre Arslan (26), Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki marketine 26 Ağustos'ta girmeye çalışan iki kişiyi, tabancayla korkutarak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Arslan, AA muhabirine, mahalledeki bir başka markette yaşanan hırsızlığın ardından iş yerinde yatmaya başladığını söyledi.

Sabah saatlerinde iki kişinin kapıyı açmaya çalıştıklarını fark ettiğini aktaran Arslan, "İş yerimde kendimi korumak amaçlı kuru sıkı silahım vardı. Hemen arkalarından koşup yetiştim. İkisini yakalayıp, polisi aradım." dedi.

Öte yandan, yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, market tezgahının arkasında yerde yatan Arslan'ın iki kişinin içeri girmeye çalıştığını fark etmesinin ardından eline kuru sıkı tabancasını alması ve şüphelileri yakalaması yer alıyor.