ADIYAMAN'da, bir işyerinden 600 lira para çaldığı öne sürülen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Bülent Çakar'a ait ekmek fırınına gelen 5 kadın, çalışanları oyalayarak ekmek alarak dışarı çıktı. Bir süre sonra Çakar, kasada bulunan 600 liranın yerinde olmadığını fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen polis, hırsızlıkla suçlanan 5 kadın şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 5 KADIN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika