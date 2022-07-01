Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallede ikametlerin kapılarını zorlayan 5 kadın şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadınları Mimar Sinan Mahallesi'nde yakaladı. Adıyamanlı olmadıkları öğrenilen 5 kadın şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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