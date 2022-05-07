Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

07.05.2022 15:19
Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ERZİNCAN'da hurda malzeme satan iş yerinden 15 bin liralık bakır çalan K.A., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.

ERZİNCAN'da hurda malzeme satan iş yerinden 15 bin liralık bakır çalan K.A., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.

Karaağaç Mahallesi'nde dün, hurda malzeme satan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde 150 kiloya yakın bakır ile 1500 lira değerinde su motoru dinamosu çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri adrese sevk edildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin K.A. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. K.A.'nın evinde yapılan aramada çaldığı su motoru dinamosu bulundu. Şüphelinin çaldığı diğer malzemeleri sattığı D.B. ve C.Ö. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. D.B. ve C.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan K.A. ise tutuklandı.


Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YORUMLAR
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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı - Son Dakika


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