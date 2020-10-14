Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna atladı, geri çıkmak isterken duvara sıkıştı - Son Dakika

Polisten kaçarken havalandırma boşluğuna atladı, geri çıkmak isterken duvara sıkıştı

Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hırsızlık şüphesinden aranan Y.G. evine gelen polislerden kaçarken banyonun yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğundan atladı. Geri evine çıkmak isteyen şüpheli borulara tırmanarak eve girmek istediği esnada duvara sıkıştı. İtfaiyenin yaptığı çalışma ile olduğu yerden çıkartılan Y.G.'nin burnu bile kanamadı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 211 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi Y.G.'nin evine gelen polislere direndi. Bir süre kapıyı açmayan Y.G. polislerden kaçmak için evinin banyosundaki havalandırma boşluğuna atladı. Bir süre sonra eve giren polis evde yaptıkları arama sırasında evin banyosundan gelen sesler üzerine evin banyosuna yöneldi. Y.G.'nin yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan atladığını ve orada sıkıştığını fark eden ekipler hırsızlık şüphelisini çıkartmak için seferber oldu. Polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Y.G.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilirken, Y.G. gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için polis gözetiminde ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çok sayıda elektronik cihaz çıktı

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen şüphelinin kaldığı dairede, polis ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda LCD ekran televizyon başta olmak üzere çeşitli elektronik cihazlar bulunarak el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.