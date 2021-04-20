Hırvatistan Büyükelçisi'nden Büyükşehir'e ziyaret - Son Dakika

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic, fahri konsolos adayı Mehmet Çiçek ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin'i makamında ağırladı.

Büyükelçi Cvitanovic'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuncer, konuk büyükelçiye Antalya ve Belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hırvatistan ile ilişkilerin gelişmesi yönünde her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirten Tuncer, Cvitanovic ile iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.???????