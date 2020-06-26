Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği - Son Dakika

Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ezine ilçesine atanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Müftüsü Mustafa Arda için veda yemeği verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine atanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Müftüsü Mustafa Arda için veda yemeği verildi.

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Müftü Mustafa Arda için Cumhuriyet İlkokulu Yemekhanesinde verilen yemek programına Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Ferdi Osman Çetinel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüksel Demir, müftülük personelleri ve din görevlileri katıldı.


Yemek sonrası bir konuşma yapan Müftü Mustafa Arda," 7 yıl süresince hiç kimseyle problemimiz olmadan, birbirimizi anlayarak, biz size abilik, sizde görevinizi yaparak güzel bir dönem geçirdik" dedi.


Arda," Ben sizleri tanımaktan, sizlerle beraber görev yapmaktan memnun ve mutluyum. Sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini tahmin ediyorum. Güzel ilişki ve diyaloglarımız oldu. Bu programı tertiplediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.


İlçelerinde 7 yıl görev yapan Müftü ile güzel anıları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Hiçbir kırgınlığımız olmadı. Bizler hakkımızı helal ediyoruz. Hocamızla beraber 15 Temmuz'u yaşadık ve beraber nöbetler tuttuk. Dik duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Yeni görev yeri Ezine'de kendisine başarılar diliyorum. Rabbim yardımcısı olsun inşallah" diye konuştu.


Kamu görevinin süreklilik ve değişim gerektirdiğine dikkat çeken Kaymakam Buğra Karadağ," Müftü beyin ilçemizde verimli bir şekilde çalıştığına ben şahidim. Gittiği yerde de bundan daha fazla gayret ve verim sağlayacağını düşünüyorum. Ezine'de de üstüne katarak Hisarcık'ta yaptığı hizmetleri daha fazla yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.


Yemek sonunda Müftü Mustafa Arda'ya Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından plaket takdim edildi. - KÜTAHYA

Mustafa Arda, Hisarcık, Kütahya, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hisarcık Müftüsü Arda için veda yemeği - Son Dakika

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