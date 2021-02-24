Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü

24.02.2021 10:13
Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısında da hasara sebep oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısında da hasara sebep oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesinde meydana geldi. Halil Özçelik'e ait üç katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun'un evinin çatısına da sıçradı. Olay yerine intikal eden Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu her iki binanın çatı katında hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü
Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü
Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü
Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü
Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hisarcık'ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü - Son Dakika


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