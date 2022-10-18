Son dakika haberi... Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

18.10.2022 18:34
Son dakika haberi... Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Özçelik, şehitlerin emanetlerine ve gazilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yapılacak ortak çalışmalar konusunda dernek yöneticileriyle görüştü.

Devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirten Özçelik, "Ne yaparsak yapalım, onların üstün fedakarlıklarının karşılığını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Methi Özdemir ise şehit aileleri ile gazilere gösterdiği ilgiden dolayı Özçelik'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hizan Kaymakamı Özçelik, Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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