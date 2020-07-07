Son dakika haberi: Hizbullah lideri Nasrallah: "ABD'nin politikaları Hizbullah'ı değil kendi müttefiklerini zayıflatır" - Son Dakika

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan'a yönelik "boğma politikalarının" Hizbullahı zayıflatmayacağını aksine daha fazla kişiyi kendilerine sığınmaya sevk edeceğini söyledi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da gittikçe derinleşen ekonomik kriz ve çözüm yollarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın tüketici bir ülke olduğuna işaret eden Nasrallah, dolayısıyla mevcut krizi fırsata dönüştürerek tarım ve sanayiye yönelmeleri gerektiğini ifade etti.

Şii örgütün lideri, ABD yönetimini Lübnan'ın iç işlerine karışmakla suçlayarak, "ABD'nin Lübnanlıları birbirlerine karşı kışkırttığını herkes görüyor. ABD Büyükelçisi'nin, Lübnan'daki mali yetkililerin atamaları veya kurulması muhtemel hükümetin yönüyle ne ilgisi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Lübnan'daki ekonomik krizi Hizbullah'ı köşeye sıkıştırmak için kullandığını ancak bundan sonuç alamayacaklarını öne süren Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizbullah teslim olmayacak, ABD'nin Lübnan'a yönelik boğma politikası, Hizbullah'ı değil kendi müttefiklerini zayıflatır. Bu politikalar, Hizbullah'a yönelik bir darbeye yol açmaz. Kriz derinleştikçe Hizbullah'a sığınan çoğalır, dolayısıyla bu tür oyunlarla zaman kaybetmemelerini tavsiye ederim."

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine ABD yaptırımları hedefindeki Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.