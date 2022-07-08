Son dakika haberleri... Hızını alamayan otomobil, kavşakta direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da Doğu Çevre Yolundan seyir halinde olan otomobil, Hacıbey kavşağında hızını alamayınca refüjdeki betonarme elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sinop'un Boyabat ilçesine seyir halindeki Ahmet E. idaresindeki 42 P 7807 plakalı otomobil, Kastamonu'ya geldiği sırada Doğu Çevre Yolundan Hacıbey kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki betonarme elektrik direğine çarptı. Aracın hızı ve çarpmanın etkisiyle betonarme elektrik direği dibinden kırılarak yarı kadar yıkıldı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet E. (74) ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Karataş (75), Talip K. (37) ve Emrullah U. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Murat Karataş, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından elektrik direğinin yıkılması sebebiyle Doğu Çevre Yolu araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca elektriklerin kesilmesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesine de akım verilemiyor. Ekipler, yıkılan elektrik direğini tamir edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca trafik ekipleri de, kavşakta güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)