Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor

Son dakika haberleri... Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor Korona virüs sürecinde evde kalan 71'lik Durmuş Katırcı, nostaljik araçlarla koleksiyon yaptı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy'de yaşayan 71 yaşındaki Durmuş Katırcı, koronavirüs sürecinde de devam ettirdiği nostaljik maket araçlar ilgi...

Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor

Korona virüs sürecinde evde kalan 71'lik Durmuş Katırcı, nostaljik araçlarla koleksiyon yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy'de yaşayan 71 yaşındaki Durmuş Katırcı, koronavirüs sürecinde de devam ettirdiği nostaljik maket araçlar ilgi odağı oldu.

Şenköy'de yaşayan 3 çocuk babası Durmuş Katırcı, eşini kaybettikten sonra yalnız yaşadığı evinde 10 yaşından ahşap maket araç hobisini sürdürüyor. Koronavirüs sürecinde de evde kalan Katırcı, nostaljik kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, otomobil ve uçaklardan oluşan ahşap maketlerle adeta koleksiyon yaptı. Bir dönemin en gözde araçlarının birebir maketlerini yapan Katırcı, yaptığı maketlerle evinde müze kurmayı planlıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başlayan Durmuş Katırcı, iş hayatı sürecinde devam ettiremediği hobisini emekli olduktan sonra devam ettirdiğini aktardı.

Bir maketi 10 günde tamamlıyor

Araç maketlerinin zahmetli ve özenli yapılması gereken bir iş olduğunu vurgulayan emekli maden işçisi Katırcı, "10 yaşından beri az az devam ediyorum fazla yapıp satma taraftarı değilim bir hobi olarak yapıyorum beğenen çocuklar oluyor çok ısrar ediyorlar onlara verdiğim zamanlar oluyor tabi yapımı zor olduğu için herkese verme şansım olmuyor fazla üretemiyorum yaptıklarımı çocuklara ve torunlarıma hediye ediyorum. Bir maketi yapması bir günde olmuyor 10 günde üretebiliyorum. Ürettiğim maketlerden kalan 25 tane kaldı. Yalnız yaşadığımdan sıkıntı, stresimi atmak için bana bir teselli olmuş oluyor" diye konuştu.

Maket araçtan sonra maket ev yapacak

71 yaşındaki Durmuş Katırcı, 25'e yakın ahşap maket araçların ardından maket ev yapmayı planladığını ifade etti. Katırcı, teknolojiden de faydalandığını belirterek "Başka yeni model burada yok. Uçak yaptım. Maket araba yaptım. Uçak maketlerini eskiden tam göremiyordum. Artık internet var. Uçak iniyor, konuyor derken daha rahat oluyor. Bundan sonra ahşap maket evlere devam ettireceğim. Bir de onları yapınca onları beğensin vatandaş. İnsanlar beğenince motive oluyorum. Stresim azalıyor. Hanımım vefat etti. Evde bunları kendim yapıyorum" diye ifade etti.

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor

Koronavirüs, Zonguldak, Çaycuma, Şenköy, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor - Son Dakika

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