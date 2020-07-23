Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor

Son dakika haberine göre Hobi olarak başladığı çizimlerini 1 yıl önce porselen üzerine taşıyan 31 yaşındaki Öztan Keskin, düzenlediği atölye çalışmaları ile de kadınların hayal gücünü ortaya çıkarıyor.

Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor, System.String[]

Hobi olarak başladığı çizimlerini 1 yıl önce porselen üzerine taşıyan 31 yaşındaki Öztan Keskin, düzenlediği atölye çalışmaları ile de kadınların hayal gücünü ortaya çıkarıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve porselen üzerine çizdiği resimleri ile dikkat çeken Öztan Keskin, çizimlerinde kişiye özel hikayeler oluşturuyor. Çocukluğundan beri resme olan ilgisini geliştiren Keskin, yaklaşık 1 yıldır porselen üzerindeki çizimleriyle adeta bir tabak hikayesi ortaya çıkarıyor. Hayal gücünü kullanarak çizdiği resimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Keskin, özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Takipçilerinin isteği üzerine atölye çalışmalarına da başlayan Keskin, özellikle kadınların ilgi gösterdiği çalışmalarında kadınların hayal gücünü ortaya çıkarmaya çalıştığını belirterek, herkesin hayal gücünü kullanarak kendi hikayesini oluşturabileceğini ifade etti.

"Hikayeler kendiliğinden oluşuyor"

Çizimlerindeki hikayelerin tamamen doğaçlama olduğunu ifade eden Keskin, "Daha önce her yere boyama yapıyordum. Duvardan yaprağa kadar birçok materyal üzerine çizim ve boyama yaptım. Artık bunun bir yerde sabitlenmesi gerektiğini düşündüm ve porselende karar kıldım. Porselen çizimlerine ilk başta tereddüt ile başlamıştım ama çizdiğim hikayeler beğenilince çizmeye devam ettim. Çizimlerimi tamamen hayal gücüm ile yapıyorum. Tabi öncelikle bir figür belirliyorum, ondan sonra tamamen bir illüstrasyon tarzında soyut olarak ne yapabilirim? somutluktan nasıl çıkartabilirim? onu düşünüyorum. Oluşan bu meta üzerinden hayal kurarak çizime başlıyorum daha sonrası kendiliğinden geliyor zaten. Çizimlerimin hikayesi nasıl oluşuyor diye soruyorlar bazen. Aslında hikaye çizerken kendiliğinden oluşuyor. Çizerken arka fonda dinlediğim müziklerin bile hikayeye bir katkısı oluyor. Tamamen hayal gücüm ile doğaçlama olarak gelişiyor" dedi.

"Kendi hayal güçlerini yansıtıyorlar"

Atölyeye kadınların daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Keskin, atölye sürecinden bahsederek, "Artık kendin yapma bize de öğret dediler ve böylelikle atölye çalışmalarımız başlamış oldu. Bugün de üçüncü atölye çalışmamızı gerçekleştirdik. Atölyemizde cinsiyet ayrımı yok fakat kadınlar daha çok ilgi gösteriyor. Erkekler genelde sosyal medya üzerinden sevgilisine veya eşine hediye etmek amacıyla sipariş veriyorlar ama kadınlarda 'bana özel olsun' düşüncesinde olduğu için atölyemizde kendileri öğrenip yapmak istiyor. Atölyemizde kendi yaptıkları kendilerine kalıyor. Atölyemizdeki amacımız da bu aslında. Çünkü sosyal medya üzerinden benim hayal gücüm ile yaptığım çizime sahip oluyorlar fakat burada kendi hayal güçleri ile kendi ürünlerini ortaya koyuyorlar" dedi.

Atölyelerde bütün malzemeleri kendisinin getirdiğini ifade eden Keskin, katılımcılardan sadece cüzi bir miktar malzeme ücreti aldıklarını belirtti. - AYDIN

Keskin, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Hobi olarak başladı, şimdi eğitim veriyor - Son Dakika
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