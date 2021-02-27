Son dakika haberi! Hocalı Katliamı şehitleri anıldı - Son Dakika

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'HDP kapatılmalı' tartışmasında Ahmet Davutoğlu tarafını belli etti

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde düzenlenen anma programından görüntüler

"Hocalı'ya Adalet" yazılı pankartlardan görüntüler

Azerbaycan New York Cemiyeti Başkanı Ercan Yerdelenli'nin konuşması NEW ABD'nin New York kentinde Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan bir grup Azerbaycanlı, kurbanlar için anma programı düzenlendi. Programda göstericiler "Hocalı'ya Adalet" yazılı pankartlar taşıdı.