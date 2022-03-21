Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

21.03.2022 20:59
Son dakika haberi: Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Son dakika haberleri: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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