Son dakika haberi! Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefi Türklerden özür diledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefi Türklerden özür diledi

27.03.2021 12:19
Son dakika haberi! Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefi Türklerden özür diledi, System.String[]

Son dakika haber: Hollanda'da Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, teşkilatındaki polislerin 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesi nedeniyle Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür diledi.

Hollanda'da Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, teşkilatındaki polislerin 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesi nedeniyle Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür diledi.

Rotterdam Rijnmond TV kanalındaki bir programa konuk olan Westerbeke, Rotterdam polisine güvenin azaldığını fark ettiğini söyledi.

Westerbeke, sosyal medya gruplarında "ırkçı konuşmalar" yapan Rotterdam teşkilatına bağlı polislerin uygun şekilde cezalandırıldığını belirterek, "Şimdiden Hümeyra'nın ailesinden ve Hollanda'da yaşayan tüm Türk toplumundan samimiyetle ve içtenlikle özür diliyorum. Bunu aileye tekrar şahsen söylemek istiyorum. Sadece aileden değil tüm Türk toplumundan özür diliyorum çünkü bu olayın Türkler üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu öğrendim." dedi.

Ayrıca polislerin sosyal medya grubunda ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadelerinden rahatsız olan herkesten özür dilediğini ifade eden Westerbeke, "Olaya karışan polisler de pişman ve özür diliyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Hümeyra E'nin ailesinin, ırkçı ifadeler kullanan polislerin görevlerinden ihraç edilmesini istediği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Rotterdam polis teşkilatında çalışan Fas asıllı bir polisin ırkçı ifadeler hakkında üst mercilere bilgi vermesi üzerine meslektaşları tarafından hain ilan edildiği ve zorbalığa uğradığı kaydedildi.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

25 Mart'ta, Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.

Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Hollanda, Hümeyra, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefi Türklerden özür diledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti ortaya çıktı Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti ortaya çıktı Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor         
13:00
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak         
11:53
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Hollanda'da teşkilatında ırkçı ifadeler kullanılan polis şefi Türklerden özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei