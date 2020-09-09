Son dakika haberi! Hollanda, hava saldırısında yanlışlıkla öldürdüğü bir Iraklı aileye tazminat ödeyecek - Son Dakika

Hollanda Savunma Bakanlığı, 2015 yılında Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon kapsamında düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürdüğü bir aileye tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld Hollanda Parlamentosu'na gönderdiği mektupta, 20 Eylül 2015 tarihinde Irak'ın Musul kentinde düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla bir aileyi öldürdüğünü belirterek söz konusu aileye tazminat ödeme kararının bağlayıcı olmadığı bildirdi. Ödenecek tazminatın ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Hollanda Savunma Bakanı açıklamasında "Tazminat ödemeyi onaylamamız, saldırının sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelmiyor" dedi.

Saldırı sonucu eşi, oğulları amcası ve oğlunu kaybeden Roz adlı Irak vatandaşının avukatı 2 milyon Euro tazminat almak için Hollanda Savunma Bakanlığı hakkında dava açmıştı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri bünyesinde yer alan Hollanda, Eylül 2015 tarihinde Irak'ın Musul kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişilik bir aileyi yanlışlıkla öldürmüştü.

Hollanda Savunma Bakanlığı hava saldırısının yanlış istihbarat bilgisi doğrultusunda düzenlendiğini duyurmuştu. - ERBİL