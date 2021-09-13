Son dakika haberi: Hollanda Mahkemesi Uber'in sürücülerini "çalışan" olarak göstermesi gerektiğine karar verdi - Son Dakika

Hollanda Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in tüm sürücülerini şirketin çalışanı olarak göstermesi gerektiğine hükmetti.

Amsterdam Mahkemesi, Hollanda Ticaret Birliği (FNV) tarafından haziranda Uber şoförlerinin hak ettiğinden daha az kazandığına ilişkin açtığı davada kararını açıkladı.

Kararda, Uber sürücülerinin "serbest meslek" sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirildi.

Uber, teknoloji şirketi olarak sadece yolcularla sürücüleri buluşturma hizmeti verdiği şeklinde savunmada bulunurken mahkeme, Uber ile şoförler arasındaki ilişkinin işçi-işveren ilişkisindeki unsurları taşıdığı hükmüne vardı.

FNV Başkan Yardımcısı Zakaria Boufangacha, kurumun sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Serbest meslek çalışanları kendi ücretlerini, çalışma şartlarını ve çalışma şeklini belirleyebilirken Uber şoförleri bunların hiçbirisine karar veremiyor. Bunları Uber belirliyor." ifadesini kullandı.

Kararın büyük bir hukuki zafer olduğunu belirten Boufangacha, Uber'in toplu iş sözleşmesi şartlarına uyması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Uber Kuzey Avrupa Direktörü Maurits Schönfeld'in "Karara üzüldük, biliyoruz ki Uber sürücülerinin çoğu serbest çalışan olarak kalmak istiyor." değerlendirmesinde bulunarak kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Benzer bir karar şubatta İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiş, Uber'in tüm sürücülerini şirketten çalışanları olarak göstermesi istenmişti.

Hollanda'da yaklaşık 4 bin Uber sürücüsü bulunuyor.