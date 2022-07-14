Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

14.07.2022 21:47
Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.

Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.

Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor Panama'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar devam ediyor
Kaynak: AA

Orta Amerika, Tegucigalpa, Honduras, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 22:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement