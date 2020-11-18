Son dakika haberi: Hong Kong'da muhalif 3 eski milletvekili gözaltına alındı - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı milletvekilleri arasında bölgenin Yasama Konseyinde (Meclis) mayıs ayında çıkan tartışmalar ve kavga nedeniyle muhalif 3 eski milletvekilinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski milletvekilleri Ted Hui, Eddie Chu ve Raymond Chan, Facebook'tan yaptıkları paylaşımlarda, mayıs ayında Yasama Meclisinde yaşanan olaylarla ilgili gözaltına alındıklarını duyurdu.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, milletvekillerinin yasama üyelerine hakaret ettikleri ve zarar verme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Meclisteki tartışma ve kavgalar nedeniyle bu ay başında 3'ü milletvekili 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Hong Kong Meclisinde, 8 Mayıs'ta Çin milli marşına hakareti suç olarak tanımlayan yasa tasarısının görüşüldüğü sırada muhalif vekillerin yasanın oylanmasına izin vermek istememesi üzerine tartışma çıkmış, bu esnada parlamentodaki taraflar arasında arbede yaşanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.