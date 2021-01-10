Son dakika haberi: Hong Kong'da muhaliflerin topluca gözaltına alınması uluslararası kamuoyundan tepki çekti - Son Dakika

Son dakika haberi: Hong Kong'da muhaliflerin topluca gözaltına alınması uluslararası kamuoyundan tepki çekti

10.01.2021 11:17
Son dakika haberi: Hong Kong'da muhaliflerin topluca gözaltına alınması uluslararası kamuoyundan tepki çekti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Avustralya, ABD, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanları, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne 53 muhalifin gözaltına alınması nedeniyle tepki gösterdi.

Avustralya, ABD, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanları, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne 53 muhalifin gözaltına alınması nedeniyle tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne tarafından imzalanan ortak açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta 53 demokrasi yanlısı aktivistin gözaltına alınmasından "ciddi endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yasası'nın muhalifleri ve muhalif siyasi görüşleri bertaraf etmek için kullanıldığı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Gelecek milletvekili seçimlerinin, farklı siyasi görüşteki adayları da kapsaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Çin ve Hong Kong merkezi yetkililerine, yasal olarak garanti altına alınmış haklara ve Kong Kongluların tutuklanma ve gözaltına alınma korkusu olmaksızın özgürlüklerine saygı duymaları çağrısı yapıldı.

Muhaliflerin gözaltına alınması

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, 6 Ocak'ta ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında eski delegelerin de olduğu 53 muhalifi gözaltına almıştı.

Bu muhaliflerden 52'si 8 Ocak'ta serbest bırakılmıştı ancak Demokrat Parti Milletvekili Wu Chi-wai, İngiliz Ulusal Denizaşırı Pasaportunu yetkililere teslim etmediği için serbest bırakılmamıştı.

Muhalifler, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için 11-12 Temmuz 2020'de hükümetin onayı olmadan düzenledikleri "ön seçim" nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Muhalif grupların kendi inisiyatifleriyle yürüttüğü seçime katılan 53 kişi, "hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle" suçlanmıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, ön seçimin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirtmişti.

Hong Kong'da 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen ön seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri cezalandırıyor.

Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hong Kong'da muhaliflerin topluca gözaltına alınması uluslararası kamuoyundan tepki çekti - Son Dakika


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