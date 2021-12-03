Son dakika haberi! Hopa'daki 'Balkon Faresi' polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika

Artvin'in Hopa ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve para çalan ve "Balkon Faresi" olarak bilinen şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Hopa ilçesindeki Ortahopa Mahallesi, Kuledibi ve Sunudrua Mahallesi'ndeki bazı evlerden 12 bin 500 TL, 400 dolar ile çok sayıda ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları titiz çalışma neticesinde, evlerden hırsızlık yapan 'Balkon Faresi' T.T'yi konakladığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan T.T'nin Rize ve Trabzon illerinde meydana gelen toplam 6 ayrı evden hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Konakladığı otel odasında polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 'Balkon Faresi' T.T'nin üzerinde 5 bin 500 dolar, 4 adet muhtelif banka kartları, 1 adet cep telefonu, parmak izi bırakmamak için kullanılan tıbbi bant ile hırsızlık yaparken giydiği elbiseler ele geçirildi. - ARTVİN