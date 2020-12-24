Son dakika haberi... Hopa Devlet Hastanesine yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı - Son Dakika

Hemşinliler Hizmet Vakfı ile Artvinli hayırsever iş insanı Nedim Koyuncu, Hopa Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid -19) hastalarının tedavisinde önemli bir yere sahip 2 yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulundu.

Hopa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Ersin Böcü, pandemi sürecinde hastaların oksijenlenme ihtiyacını tedavi etmede daha etkili olan yüksek akış oksijen terapi cihazını hastane envanterine kazandıran iş insanı Nedim Koyuncu ve Hemşinliler Hizmet Vakfı Başkanı Necmettin Aydın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İş insanı Koyuncu ise pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

"Hopa Devlet Hastanesinde yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak adına kurucularından olmakla gurur duyduğum Hemşinliler Hizmet Vakfımız ile birlikte yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulunmak istedik. Aramızda yapmış olduğumuz istişare sonucu hastanemizin acil ihtiyacı olan 2 yüksek akımlı oksijen cihazını ve edevatını alıp takdim etmiş bulunmaktayız. Bu cihazlar amaçlarına ulaşıp bu zorlu süreçte sıkıntısı olan hastalarımızın tedavisinde kullanılacaktır. Bu sayede inşallah hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasında katkıda bulunmuş oluruz. Bütün hastalarımıza Rabbimizden acil şifalar diliyorum. Cihazların alımında katkıda bulunan bütün vakıf üyelerimize, gönüldaşlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım."