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Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

20.12.2021 16:34
Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı sonucu Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan Bayram Ali Kaş Kırşehir Adliyesi, Muhsin Armağan Ankara Batı Adliyesi, Muhammet Ulaşlı Bursa Adliyesi, Mehmet Seyfettin Uzun Karşıyaka Adliyesi, İlhami Çalı Kırklareli Adliyesi, Tayfun Vardarlı İzmir Adliyesi, Sinan Eyyupoğlu Tokat Adliyesi, Saim Baktimur Alanya Adliyesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Metin Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu, sanık olarak yargılanan şüphelilerin mahkeme salonuna getirilerek dinlenmesini talep etti.

Bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, şüphelilerin mahkeme salonuna getirilmesi ve barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.

Ankara Batı Adliyesi'nden SEGBİS üzerinden katılan sanıklardan eski Artvin Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, olay günü Artvin'e miting için gelecek olan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere kendisinin Sarp Sınır Kapısı'nda bulunduğunu söyledi.

O sırada Hopa ilçesinde toplanan bir grubun izinsiz gösteri yaptığı bilgisini aldığını aktaran Armağan, ilçeye geldiğinde hastaneye kaldırılan bir şahsın kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.

Armağan, ilçede alınacak tedbirlerden il emniyet müdür yardımcısının sorumlu olduğunu ve gazla müdahale emrini kendisinin vermediğini kaydederek, beraatini talep etti.

SEGBİS'te yaşanan aksaklıklar nedeniyle Armağan'ın savunmasına devam edilememesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan sorunlar nedeniyle sanıkların bir dahaki celse mahkeme salonunda hazır bulunmalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Öymen de takip etti.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, AK Parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davanın ilk 2 duruşması Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, görevsizlik kararı sonucu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.

Metin Lokumcu, Hisarcık, Artvin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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