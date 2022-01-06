Son dakika... Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması sürdü - Son Dakika

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de, AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile tutuksuz sanıklar Bayram Ali Kaş, Mehmet Seyfettin Uzun, İlhami Çalı, Haktan Yakıcı, Fatih Ünlü, Erol Darcan, Tayfun Vardarlı, Taner Ballı, Sinan Eyyupoğlu, Saim Baktimur ve Recep Aydın hazır bulundu. Diğer sanıklar Muhsin Armağan, Muhammet Ulaşlı ve Taner Ballı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Bazı baro başkanları ve sivil toplum kuruluşları da soruşturma dosyasına müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.

Tutuksuz sanıklardan eski Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü, savunmasında Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği olayın yaşanmasını üzücü bulduğunu belirtti.

Olay günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da miting yapacağı alanda görevli olduğunu aktaran Ünlü, Cumhuriyet Meydanı'nda bir grubun olay çıkardığı yönündeki anonslar üzerine Kaymakamın talimatıyla buraya gittiğini söyledi.

Anonslarla ikaz ettiklerini ve basın açıklamasından sonra dağılmayan gruba dönemin Hopa Kaymakamının talimatıyla müdahale edildiğini belirten Ünlü, "Gerçek sorumluların burada olmasını isterim." dedi.

Dosyasının ayrılarak beraatını talep eden Ünlü, Lokumcu'nun olay yerinde bulunan ambulansa yürüyerek gittiğini ve üzerinde cebir ve darp izinin bulunmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanıklardan dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tayfun Vardarlı da savunmasında, olay günü Artvin'den ve çevre illerden Hopa'ya sevk edilen kuvvetlerin koordinasyonundan sorumlu olduğunu belirterek, dağılmayan gruba çevik kuvvetin Toplumsal Olaylara Müdahele Aracı (TOMA) ile müdahale sonrası mülki idari amirin talimatıyla gaz kullanıldığını kaydetti.

Polis memurlarından Haktan Yakıcı da o dönem Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube'de görevli olduğunu ve miting için Hopa'da görevlendirildiğini söyledi.

Miting alanında bekledikleri esnada olay yerinde arbede yaşanması üzerine amirleri tarafından olay yerine yönlendirildiklerini belirten Yakıcı, gittiklerinde gruptakiler tarafından inşaat alanından tuğla ve taş türü malzemelerin polislere atıldığını aktardı.

Karşıt grup miting alanına yaklaşınca gazla müdahale talimatı aldıklarını aktaran Yakıcı, "Yolun karşısından gazla müdahalede bulundum. Amirlerimin talimatıyla gaz kullandım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

O dönem Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polislerinden tutuksuz sanık Saim Baktimur da "Atmış olduğum gazdan kimse yaralanmadı. Metin Lokumcu'yla hiçbir şekilde karşılaşmadım, tanımam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı illerin baro temsilcileri ile CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Kaya ve Zeynep Altıok Akatlı, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Murat Çepni ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da takip etti.

Duruşmaya, diğer sanıkların dinlenmesiyle yarın devam edilecek.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon'da görülen davanın ilk 2 duruşması Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, görevsizlik kararı sonucu yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürmesine karar verilmişti.