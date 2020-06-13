Son dakika haberi | Hoparlöre gizlenen uyuşturucuyu 'Sezar' buldu - Son Dakika

BOLU'da, narkotik köpeği Sezar ile arama yapılan otomobilde, hoparlör içine gizlenmiş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu plakası açıklanmayan otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yaptı. Otomobilde, farklı yerlere saklanmış 0,36 gram metamfetamin ile hoparlör içine konulmuş 1453 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan F.K. (44) ve Y.T. (34) gözaltına alındı.Polis, ele geçirilen haplarla Bursa'da şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ı adını yazarak andı.