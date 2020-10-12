Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

12.10.2020 14:05

Son dakika 3. sayfa haberi... - Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

- Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

İSTANBUL - Maltepe'de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cuma Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta yaşandı. Kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M. motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı. İbrahim U.'nun eşinin gözün önünde yaşanan olay sonrası Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal'da yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheli Sercan M. ifadesinde maktul İbrahim U'nun eşi A.U.'ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü
Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü
Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü
Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

Cevizli, Maltepe, Silah, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü - Son Dakika

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