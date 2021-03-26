Son dakika haberi... HRANT DİNK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI - Son Dakika

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 78 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme iki ağırlaştırılmış müebbet, iki müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası olmak üzere toplam 26 sanığa ceza verildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Oybirliğiyle alınan kararda, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği belirtildi. Bu nedenle daha önce ana davada mahkum edilen cinayetin tetikçi sanığı Ogün Samast ile sanıklar Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suç duyurusunda bulunmasına karar verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar hakkında dosyalarının ayrılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmedildi. Sanık Şeref Ateş'in ölmesi nedeniyle davasının düşürülmesine karar verildi.

ALİ FUAT YILMAZER VE RAMAZAN AKYÜREK'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme" ve "Resmi belgeyi yok etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın pişmanlık göstermediğini ve mahkeme heyetine karşı tutumunu dikkate alarak cezada indirim uygulamadı. Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı tutuklu sanık Ramazan Akyürek de "Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Resmi belgeyi yok etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın pişmanlık göstermediğini ve mahkeme heyetine karşı tutumunu dikkate alarak cezada indirim uygulamadı.

MUHARREM DEMİRKALE'YE İKİ AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASIDönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Bölücü Faaliyetler İstihbarat Tim Komutanı sanık Muharrem Demirkale hakkında "Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından iki ayrı müebbet hapis cezası verildi.

YAVUZ KARAKAYA'YA MÜEBBET HAPİS VE 12 YIL 6 AY HAPİSDönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay sanık Yavuz Karakaya hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası ve "Kasten öldürmeye yardım" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DÖNEMİN TRABZON JANDARMA ALAY KOMUTANI ALİ ÖZ'E TOPLAM 28 YIL 4 AY HAPİSDönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı sanık Ali Öz, "Başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme" suçundan 25 yıl hapis ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis olmak üzere toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DÖNEMİN TRABZON İSTİHBARAT GÖREVLİLERİNE 28 YIL 4 AY HAPİSDönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden tutuklu sanık Veysal Şahin ile tutuksuz sanıklar Gazi Günay ve Okan Şimşek "Kasten insan öldürme" suçundan 25 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı sanık Özkan Mumcu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, Trabzon İl Merkez Jandarma Komutanlığı'nda 3. Asayiş Tim Komutanı (Astsubay) sanık Volkan Şahin "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZETECİ ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS CEZASITutuklu sanık gazeteci Ercan Gün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. sanık Gün'ün "Anayasayı ihlal" suçundan ise beraatine hükmedildi.

HAMZA CELEPOĞLU'NA İKİ SUÇTAN BERAATMİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal", "Başkasını araç olarak kullanarak adam öldürmek" suçlarından beraat, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığın örgüt üyeliğinden mahkumiyetinin olması nedeniyle aynı döneme ilişkin suçlama olduğu gerekçesiyle bu suça ilişkin açılan davanın reddine hükmedildi.

DİĞER SANIKLARA 3 YIL 4 AY HAPİSTEN BAŞLAYAN CEZALAR VERİLDİTrabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, "İhmal suretiyle adam öldürme" ve "Resmi belgeyi yok etme" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı sanık Osman Gülbel "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, dönemin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü sanık Yakup Kurtaran "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü sanık Faruk Sarı, "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası, "Resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Ayhan "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve "Resmi belgeyi yok etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, sanık Onur Karakaya "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve "Resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis, sanık Abdullah Dinç "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, sanık Metin Yıldız "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis, sanık Ahmet Faruk Aydoğdu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, sanık Bekir Yokuş "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl hapis cezası, sanık Önder Araz, "Resmi belgeyi yok etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, sanık Şükrü Yıldız "Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, sanık Metin Balta "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis, sanık Mehmet Uçar, "Resmi belgeyi yok etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis, sanık Mehmet Ali Özkılınç, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Suçluyu kayırmak" suçlarından toplamda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. CELALETTİN CERRAH, ENGİN DİNÇ, REŞAT ALTAY'A ZAMAN AŞIMINDAN DÜŞMEEski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından zaman aşımının dolması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmedildi. Sanık dönemin Trabzon İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç hakkında "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat, "Kamu görevlisinin görevi ihmal" ve "Kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması" suçlarından ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Sanık eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'e "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan beraat, "Kamu görevlisinin görevi ihmali" suçundan zaman aşımından düşme kararı verildi. Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü eski görevlisi Muhittin Zenit hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Resmi belgeyi yok etmek" suçlarından beraat, "Kamu görevlisinin görevini ihmal" suçundan düşme kararı verildi. Ayrıca sanıklar Ali Poyraz ve Hamdi Egbatan hakkında da "Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması" suçundan zaman aşımının dolması sebebiyle davanın düşmesine karar verildi. Diğer sanıklar hakkında ise beraat ve düşme kararları verildi.

6 SANIĞIN DAHA TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİKararla birlikte tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Okan Şimşek, Veysel Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan, sanık Muharrem Demirkale'nin ise "Anayasayı ihlal" suçundan hükmen tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca ceza alan tutuksuz sanıklar Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülbel, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu ve Faruk Sarı'nın da hükümle birlikte tutuklanmasına hükmedildi. Mahkeme, sanık Ali Öz'ün ev hapsinin devamına da hükmetti.

GAZİ GÜNAY MAHKEME SALONUNDA TUTUKLANDIMahkeme salonunda bulunan sanık Gazi Günay, tutuklama kararı nedeniyle duruşma sonrasında polisler tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Gazi Günay "Güneydoğu'da 17 yıl görev yaptım. Aynı davada üç kişi aynı suçla yargılanıyor bir ben ceza alıyorum" diyerek tepki gösterdi.

OGÜN SAMAST'A FETÖ ÜYELİĞİNDEN SUÇ DUYURUSUMahkeme Başkanı Akın Gürlek, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirdiklerini belirtti. Bu nedenle daha önce ana davada mahkum edilen cinayetin tetikçi sanığı Ogün Samast ile sanıklar Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Faruk Sarı hakkında "Anayasayı İhlal" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ogün Samast'ın ifadesinde geçen "Samsun'da beni cinayetten sonra Şeniz Dervişoğlu'nun adamları karşılayacak ve kaçıracaklardı" ifadesi ile ilgili de Şeniz Dervişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

- İstanbul