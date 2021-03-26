Son dakika haberi! Hrant Dink Davasında mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın...
26.03.2021 12:12
Son dakika 3. sayfa haberi... Hrant Dink Davasında mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın tutuklanmasına karar verdi.
Hrant Dink Davasında mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL
Hrant Dink, Mahkeme, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Hrant Dink Davasında mahkeme, tutuksuz sanıklardan Gazi Günay, Yavuz Karakaya, Osman Gülben, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Faruk Sarı'nın... - Son Dakika
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