Son dakika haberi! HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Bundan 101 yıl önce Ankara'dan yükselen 'Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür, bölünemez' haykırışı ile başlayan kutsal direniş, önce kurtuluşa, sonra da 'Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletindir' ilkesinin egemen kılındığı yeni bir devletin kuruluşuna giden yolun başı oldu." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin bazı kesimler tarafından "Bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak... Ne çocukça bir hayal" denilerek küçümsendiğini belirtti.

"Bu milletin asil evlatlarının yüreklerinde sönmeyen özgürlük ve bağımsızlık ateşinin gücünü hesap edemediler." değerlendirmesinde bulunan Mehmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bundan 101 yıl önce Ankara'dan yükselen 'Misakımilli sınırları içinde vatan bir bütündür, bölünemez' haykırışı ile başlayan kutsal direniş, önce kurtuluşa, sonra da 'Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletindir' ilkesinin egemen kılındığı yeni bir devletin kuruluşuna giden yolun başı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın komuta merkezi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis'in 101'inci kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu, mücadelenin önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun."