Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı - Son Dakika

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken kanser nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden Mehmet Yavuz, kabri başında anıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Yeni Mahalle Mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ın yanı sıra partinin il ve ilçe başkanlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uygun gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Yavuz'un insanlara hizmet gayesiyle bir hayat sürdüğünü kaydetti.