Son dakika haberi... HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalı" - Son Dakika

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Uygur Türklerinin, Çin karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Uygur Türklerine yönelik baskıların araştırılmasına ilişkin önergenin TBMM Genel Kurulunda gündeme alınması önerisinin reddedilmesini değerlendirdi.

"Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik işkence ve asimilasyon politikaları defalarca belgelenmesine karşın Türkiye'nin bu zulme karşı 'çekimser' tutumu anlaşılabilir değildir." diyen Sağlam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son olarak 'Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı eylemlerin araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi' önergesi TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. Kanada ve Hollanda'nın soykırım olarak tanıdığı politikalar, Türkiye tarafından eleştirilmekten dahi imtina edilmektedir. Dünyanın her yerinde insanlığa karşı suç olarak tanımlanabilecek eylemleri Türkiye, Çin ile ilişkileri nedeniyle daha fazla görmezden gelmemelidir. Bu politika revize edilmeli, Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Çin karşısında yalnız bırakılmamalıdır."