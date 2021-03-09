MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kapalı cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru, bir hükümlünün hesabındaki 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memuru S.T.'yi, bir hükümlünün cezaevi hesabındaki 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.I