Hulusi Akar, "topraklarını kurtarma" sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi - Son Dakika

Hulusi Akar, "topraklarını kurtarma" sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

18.02.2021 11:17

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair söz veren Azerbaycanlı şehit Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesine mektup gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair söz veren Azerbaycanlı şehit Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev'in ailesine mektup gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi Albay Abdulla Gurbani, Akar'ın mektubunu, Memiyev'in Yardımlı ilinin Kürekçi köyünde yaşayan ailesine ulaştırdı.

Akar mektubunda, "Şanlı Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki öz topraklarını kurtardığı 44 günlük destansı mücadelesinde ağır yaralanan Üsteğmen Valeh Memiyev'in şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Üsteğmen Valeh, vatan toprağını işgalden kurtaracağına verdiği sözü tutmuş, Gubadlı iline bağlı yerleşim birimlerinin kurtarılmasından sonra şehadet makamına ulaşmıştır. Şehit ve gazilerimizin cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mektubunda, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirten Akar, Memiyev ailesini Türkiye'ye davet etti.

Albay Abdulla Gurbani, aile bireyleri ve köy halkıyla birlikte Valeh Memiyev'in mezarını ziyaret etti.

Valeh Memiyev'in kardeşi Vüsal Memiyev, mektup için Akar'a teşekkür etti ve son damla kanına kadar çarpışarak sözünü tutan ağabeyi ile gurur duyduğunu vurguladı. Memiyevler ailesi de Akar'a cevap mektubu yazdı.

"Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum"

Üsteğmen Memiyev, 13 Ağustos 2020'de Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda başarı gösteren askerlerden biri olmuştu.

Tatbikat sonrasında Akar, Memiyev'e ödül takdim etmiş, fotoğraf çektirmiş ve bir süre sohbet etmişti.

Akar askerlere "Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız." şeklinde hitap etmişti.

Memiyev de Akar'a, "Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz." şeklinde yanıt vermişti.

Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül- 10 Kasım'da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmıştı.

Memiyev, tedavi gördüğü zaman "Ben artık amacıma ulaştım. Ben, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullanmış, bir süre sonra da şehit olmuştu.

Hulusi Akar, topraklarını kurtarma sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
Hulusi Akar, topraklarını kurtarma sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
Hulusi Akar, topraklarını kurtarma sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi
Hulusi Akar, topraklarını kurtarma sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi

Hulusi Akar, Üsteğmen, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hulusi Akar, 'topraklarını kurtarma' sözünü tutan Azerbaycanlı şehit subayın ailesine mektup gönderdi - Son Dakika


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