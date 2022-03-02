Hurda deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Hurda deposunda patlama: 2 yaralı

02.03.2022 11:20
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı

Bursa'da bir hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da bir hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Yangının itfaiye ekiplerinin ilk belirlemesine göre doğalgaz kaçağından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan, depoda ve çay ocağında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

(Hakan Gönül - Ali Kamur-İHA)

Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
Hurda deposunda patlama: 2 yaralı

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Bursa'da hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı Bursa'da hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hurda deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hurda deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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