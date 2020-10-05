Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın

Son dakika habere göre İZMİR'in Bornova ilçesinde hurda deposunda yangın çıktı.

Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde hurda deposunda yangın çıktı. alevler kısa sürede depoyu sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Meriç Mahallesi 5609 sokakta bulunan hurda deposunda çıktı. Depoda henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangında alevler kısa sürede tamamını sardı. Depodan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yoğun süren çalışmalar sonucunda, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin bulunması için iş yerinde incelemelerde bulundu.


Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın
Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 02:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hurda deposunda yangın - Son Dakika

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