Son dakika haberi... HURDACI DOĞAL GAZ VANASINI KESTİ, ÇIKAN KOKU PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması kararlaştırılarak boşaltılan ancak doğal gaz hattı kesilmeyen binanın vanasını götürmek isteyen bir hurdacı mahallede paniğe neden oldu. Hurdacının vanayı kesmesinin ardından ses ve yoğun koku çıktı, çevredikler bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra gelen İGDAŞ ekipleri hattı iptal etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. İki hafta önce boşaltılan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların kapı ve pençeleri geçen hafta sökülerek götürüldü. Hayalet binada işe yarayabilecek atıklar atık toplayıcıları tarafından sökülerek götürülürken bugün gelen bir hurdacı yol kenarında gördüğü doğalgaz vanasını kesip götürmek istedi. Hurda olarak ancak 5 TL'ye satılabilecek vananın kesilmesi ardından bir ses ve ardından koku yayıldı, mahallede panik yaşandı. Çevredekiler patlama olasılığına karşı bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine sokaktaki gaz akışı durdurularak, olay yerine 112 ve polis, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri sevk edilirken İGDAŞ görevlileri de trafiğe kapatılan sokakta inceleme yaptı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşadıklarını, önce bir ses ardından koku duyduklarını anlatırken, bina yöneticilerinin gazı bugüne kadar kestirmemeleri tepkiye neden oldu. İGDAŞ görevlileri kısa sürede hattı iptal ederek bölgeye doğalgaz akışını sağlarken, trafik ve ekipler normale döndü.