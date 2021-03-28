Son dakika haberi... Hurdacıda sanayi tipi tüp delindi; kimyasal gazdan 2'si polis 12 kişi zehirlendi (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Hurdacıda sanayi tipi tüp delindi; kimyasal gazdan 2'si polis 12 kişi zehirlendi (2)
28.03.2021 19:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARISakarya'nın Pamukova ilçesinde, hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2'si polis 12 kişinin zehirlenmesi ile ilgili tüpleri su kanalına atan A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı alındı.
2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2'si polis 12 kişinin zehirlenmesi ile ilgili tüpleri su kanalına atan A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı alındı. Gazdan etkilenmeleri nedeniyle hastanede bulunan 2 kişinin tedavi sonrası ifadelerinin alınacağı öğrenilirken, tüplerin atıldığı kanalda balık ve kurbağa ölümleri de tespit edildi. Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hem sudan hem de bölgede bulunan bir çiftlikteki 8 küçükbaştan kan örneği alındı. AFAD ekiplerince incelemenin tamamlandığı 3 tüp, imha için taşınmaya başlandı.
Son Dakika 2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti Murat Cemcir'in kız kardeşi kansere yakalandı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce