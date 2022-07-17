Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol atlına aldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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