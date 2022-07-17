Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 19:49
Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol atlına aldı.

Yangını söndürme esnasında güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 20:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement