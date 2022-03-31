Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi

31.03.2022 10:56
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı merak ederek duran şahsın plakasız motosikletini sorgulayan trafik ekipleri, hurdaya ayrıldığı belirlenen motosikleti bağladı. Ehliyeti olmayan sürücü "Bu defa görmezden gelin" diye dil dökmesine rağmen 5 bin 600 TL para cezasından kurtulamadı.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde Üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mustafa E.'nin kullandığı 07 AFJ 470 plakalı özel eğitim kurumuna ait servis aracının, yolun sol tarafında bulunan Namık Kemal Caddesine döndüğü sırada, Bayır Mezarlığı istikametinden gelen Rüştü K.'nin kullandığı 07 NE 981 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Rüştü K., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI MERAK ETTİ MOTOSİKLETİNDEN OLDU

Kazanın ardından motosikletiyle olay yerine gelen ve kaza sonrası yaşananları takip eden bir vatandaş, bu merakının bedelini ağır ödedi. Trafik ekipleri plakası olmayan motosikleti sorguladığında motosikletin hurdaya ayrılmış olduğunu, trafikten çekildiğini belirledi. Trafik ekipleri motosikleti bağlayarak Yediemin Otoparkına çekerken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K.'ye de sürücü belgesi olmaması, kask takmaması ve hurda araçla trafiğe çıkması nedeniyle 5 bin 600 TL para cezası uygulandı. Önce motosikletinin park halinde olduğunu, uygulamada yakalanmadığı için ceza yazılamayacağını, sonra motosikletine binerek değil, iterek geldiğini iddia eden Mehmet Ali K., trafik ekiplerinin kararlılığı karşısında ceza yazmamaları için dil dökmeye başladı. Polise, "Bu defa görmezden gelin" diye dil döken motosiklet sürücüsü, ceza yemekten kurtulamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ve trafikten men edilen motosikletin olay yerine gelme anları, yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(Arif Kaplan-İHA)

Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise Bu defa görmezden gelin dedi

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Üniversite, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise 'Bu defa görmezden gelin' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise "Bu defa görmezden gelin" dedi - Son Dakika
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