Son dakika haberi... Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da, arazi meselesi nedeniyle husumetli olan komşu 2 aile arasında gittikleri düğün sonrası çıkan kavgada Eray Kargın (20) bıçaklanarak öldürüldü, ağabeyi İsmail Kargın (26) yaralandı. Olaydan sonra kaçan Muhammed Karakaya (66) ile oğulları Gökhan Karakaya (23) ve Ramazan Karayaka (26) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilova beldesinde yaşandı. Eray Kargın ve İsmail Kargın kardeşler gittikleri düğünde aralarında arazi nedeniyle husumet bulunan komşuları Muhammet Karakaya ve oğulları Gökhan Karakaya ile Ramazan Karakaya'yla karşılaştı. İki aile tartışıp, kavga etmeye başladı. Düğün sahipleri, tarafları ayırdı.