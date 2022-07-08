Son dakika haberi! Husumetli olduğu akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Husumetli olduğu akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

08.07.2022 22:50
Son dakika haberi! Husumetli olduğu akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Uşak'ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olaya ilişkin 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak'ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olaya ilişkin 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup gece geç saatlerde Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı. Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada Ertuğrul Topbay (49) silahla vurularak ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca jandarma ekipleri düzenledikleri çalışmada olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı. Gözaltındaki şahıslardan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3 kişi de adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Ömer Topbay tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Husumetli olduğu akrabasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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