Son dakika haberi! Husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Ökkeş S., husumetlileri Serkan Y. (23) ile Enes Y.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. O sırada olay yerinde olan A.E.Ö. (14) de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Adil Erdem Bezayıt Caddesi meydana geldi. Ökkeş S., iddiaya göre bir oto yıkamanın önünde husumetlisi Serkan Y. ile Enes Y.'yi gördü. Ökkeş S., henüz bilinmeyen nedenle yanındaki av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Serkan Y. ve Enes Y. ile o sırada olay yerinde bulunan A.E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Öte yandan olay yerinden kaçan Ökkeş S., yakındaki zeytinlikte polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan Ökkeş S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.