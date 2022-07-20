Son dakika haberleri! HUSUMETLİLERİNE BALKONDAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Erkan A.'nın aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan tüfekle ateş etti. Ziya Dilbaz yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul'da polis olan Hüseyin D.'yi görerek, tartıştı. Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ziya Dilbaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.