Son dakika haberleri! HUSUMETLİLERİNE BALKONDAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! HUSUMETLİLERİNE BALKONDAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

20.07.2022 21:53

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Erkan A.'nın aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan tüfekle ateş etti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Erkan A.'nın aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan tüfekle ateş etti. Ziya Dilbaz yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul'da polis olan Hüseyin D.'yi görerek, tartıştı. Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ziya Dilbaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! HUSUMETLİLERİNE BALKONDAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! HUSUMETLİLERİNE BALKONDAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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