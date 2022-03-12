Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

12.03.2022 17:31
Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Son dakika gündem haberi: KIZIYLA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜAhmet Şahin'in emniyetteki ilk ifadesinde, Serhat Kaçar'ı, evinin önüne gelip kızıyla konuşurken gördüğünü, bunun üzerine tartışma çıktığını ve yaşanan kavgada korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi.

KIZIYLA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Ahmet Şahin'in emniyetteki ilk ifadesinde, Serhat Kaçar'ı, evinin önüne gelip kızıyla konuşurken gördüğünü, bunun üzerine tartışma çıktığını ve yaşanan kavgada korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)
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HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI HUSUMETLİSİNİN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADIĞI KİŞİ HASTANEDE KURTARILAMADI 60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü 60 yaşındaki adam, genci bıçaklayarak öldürdü

Ahmet Şahin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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